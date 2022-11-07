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53 минуты назад

Участники КВН высказались о запрещенных в телеигре шутках

Lenta.ru

Участники Первой лиги КВН рассказали, какие шутки организаторы телеигры просят вырезать из выступлений. О запрещенных шутках кавээнщики рассказали в шоу «Предельник» на YouTube-канале Andrey Predelin.

Участники КВН рассказали о запрещенных в телеигре шутках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам кавээнщиков, списка запрещенных тем для шуток в Первой лиге не существует, однако редакторы иногда просят убрать слишком острые политические или негативные шутки.

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По словам одного из участников телеигры, иногда под запрет попадают шутки про секс, если их очень много.

«Они могут сказать: "Ребята, у вас там темы секса ну очень много". Говорят, разрядите ее как-то, вытащите что-то или наполните чистыми шутками, чтобы у вас не было ее постоянно», — рассказал о работе редакторов Валерий Дуюн из команды «Близкие».

Он уточнил, что редакторы не запрещают шутить на какие-то конкретные темы.

«Конкретно про [запрещенные] темы не говорили. То есть, допустим, мы покажем определенную шутку и нам скажут: "Ребят, ну вот это что-то чуть-чуть жестковато, давайте-ка ее либо заменим, либо уберем". И все», — поделилась участница команды «Родня» Анастасия Антышева.

Она добавила, что не сталкивалась с тем, чтобы та или иная тема была запрещена в телеигре.

Илья Спиридонов из команды «Олег» сообщил, что иногда редакторы просят убрать из выступления политические шутки, над которыми «люди не то чтобы будут смеяться».

«Больше сатира какая-то получается, очень жесткая. Как будто смеяться не хочется», — описал он такие остроты. При этом участник КВН добавил, что иногда команда борется за то, чтобы оставить их в выступлении. «Если это смешно, классно и интересно, то оставляют», — заключил Спиридонов.

Ранее о существовании цензуры в КВН рассказал популярный телеведущий и певец, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров. По его словам, в телеигре не существовало списка запретных тем, однако ее руководитель Александр Масляков мог вычеркнуть какой-либо номер по своему усмотрению. Кроме того, редакторы иногда просили поменять концовку номера, чтобы «она не была острополитической или острорелигиозной».

Общество,Илья Спиридонов,Вячеслав Макаров,Александр Масляков,
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