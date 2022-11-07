На святой земле мусульман провели аниме-фестиваль

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла японская аниме-ярмарка, она проходила с 27 по 29 октября. Однако в сети, в частности Telegram-канал «ДЖИХАД», обратили внимание на мероприятие только сейчас.

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«Аниме-фестиваль в Саудовской Аравии. Воистину, земля Двух святынь окончательно захарамлена», — пошутили авторы канала, опубликовав видео с фестиваля.

Аниме-ярмарка проходила на святой земле мусульман и ранее, в 2021 и 2019 году.