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31 минуту назад

На святой земле мусульман провели аниме-фестиваль

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла японская аниме-ярмарка, она проходила с 27 по 29 октября. Однако в сети, в частности Telegram-канал «ДЖИХАД», обратили внимание на мероприятие только сейчас.

На святой земле мусульман провели аниме-фестиваль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аниме-фестиваль в Саудовской Аравии. Воистину, земля Двух святынь окончательно захарамлена», — пошутили авторы канала, опубликовав видео с фестиваля.

Аниме-ярмарка проходила на святой земле мусульман и ранее, в 2021 и 2019 году.

Как отмечают организаторы, мероприятие включало эксклюзивные лекции, конкурсы, костюмированные мероприятия и живые развлекательные шоу более чем в тридцати зонах, вдохновленных миром аниме и японскими аниме-персонажами.

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