Да или нет: версии громкого возвращения Собчак

Сегодня появилась информация о возвращении в Россию журналистки и телеведущей Ксении Собчак, покинувшей страну после ареста сотрудников и обысков в ее доме. Действительно ли Собчак вернулась, и с чем именно связано ее возвращение, разбиралась «Комсомольская правда».

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Сегодня СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что телеведущая в сопровождении своего мужа, режиссера Константина Богомолова, перешла границу в пункте пропуска «Бурачки» на границе с Латвией. При этом мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, отказалась комментировать «слухи» о возвращении дочери. От комментариев отказался и адвокат телеведущей Сергей Бадамшин.

При этом звездный защитник Андрей Алешкин обратил внимание на ряд странностей в сообщениях о возвращении Собчак в Россию.

«Во-первых, почему она пересекла границу по земле. Если все ее проблемы решены, почему не вернуться самолетом? Во-вторых, почему Собак переходила границу с мужем Константином Богомоловым? Зачем ему выезжать, если можно встретить жену на российской стороне?» - поинтересовался он.

По его словам, заявления о возвращении могли быть «вбросом», который сделала сама Ксения Собчак, чтобы посмотреть на реакцию на родине. Однако Алешкин допустил, что информация может быть и правдивой.

«Если эта информация соответствует действительности, значит, с большой долей вероятности достигнуты некие договоренности о непривлечении Ксении Анатольевны к уголовной ответственности», - пояснил он.

Звездный адвокат считает, что возможно заключение сделки со следствием и Собчак станет свидетелем в деле против своих сотрудников.