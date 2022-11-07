Артемий Лебедев объяснил отсутствие у россиян интереса к Конституции

«У нас, видимо, считают, что раз Конституция небольшая по размеру, то и качество печати, и оформление должно быть *****. Все равно никто ничего не разглядит. Бумага, на которой ее печатают, мало чем отличается от туалетной. Можно было бы самолетики из нее делать, но самолетики получатся *****. Короче, ад по всем параметрам», — написал он.