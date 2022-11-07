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27 минут назад

В России три украинские организации включили в перечень террористических

Газета.Ru

Росфинмониторинг внес в список террористических три украинские организации, следует из базы ведомства.

В России три украинские организации включили в перечень террористических
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (организация запрещена в России) (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка «Черный комитет» (Чорний Комiтет)», — следует из перечня организаций Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Общество,Росфинмониторинг,
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