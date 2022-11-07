В России три украинские организации включили в перечень террористических

«Общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (организация запрещена в России) (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка «Черный комитет» (Чорний Комiтет)», — следует из перечня организаций Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.