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39 минут назад

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями

Lenta.ruиещё 2

За конфликт с шумными соседями россияне рискуют попасть в тюрьму. О наказании за угрозы нарушителям покоя предупредил адвокат Лев Тропин, пишет NEWS.ru.

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет», — пояснил эксперт.

В подобных случаях Тропин посоветовал обращаться в полицию, управляющую организацию или суд.

Ранее адвокат назвала способы борьбы с шумными соседями. По словам специалистки, необходимо иметь в виду, что регулирование такого рода общественных отношений является предметом совместного ведения федерального и регионального уровня властей. Поэтому для начала нужно выяснить, какие нормы тишины и покоя установлены в определенном регионе.

Кроме того, существуют отдельные положения, которые регулируют производство шумных и ремонтных работ. Другим важным аспектом является уровень допустимого шума, который исходит от соседей. Чтобы его определить, нужно обратиться к требованиям санитарных норм и правил — максимально допустимый уровень составляет 55 децибел днем и 45 децибел вечером.

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