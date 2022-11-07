Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями

«Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет», — пояснил эксперт.