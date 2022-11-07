Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак

Мать телеведущей Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова отказалась комментировать новости о возвращении своей дочери. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Я не комментирую никакие разговоры и слухи про дочь. Если у вас есть вопрос по моей работе, готова ответить», — ответила Нарусова на просьбу прокомментировать возвращении дочери в Россию.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ксения Собчак вернулась в Россию. По словам очевидца, телеведущая в сопровождении своего мужа, режиссера Константина Богомолова перешла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией.

Напомним, ранее коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского задержали по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. После этого в СМИ появились сведения о том, что сама Собчак покинула Россию с израильским паспортом, выехав из страны через Литву.