В России появится пул учебников по обязательным школьным предметам

"За счет перечисленных <...> процедур - формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через научно-методический совет по учебникам - предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам. За счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно", - сообщили в пресс-службе.