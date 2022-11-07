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36 минут назад

В России появится пул учебников по обязательным школьным предметам

ТАССиещё 3

Пул учебников и пособий по обязательным учебным школьным предметам планируется создать в России. Их будут готовить по новым правилам, а в федеральный перечень учебников они будут включаться бессрочно, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

В России появится пул учебников по обязательным школьным предметам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство ранее представило на общественное обсуждение новый порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных для использования в школах.

"За счет перечисленных <...> процедур - формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через научно-методический совет по учебникам - предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам. За счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно", - сообщили в пресс-службе.

Общество,Минпросвещения России,
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