Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса

Многие знают, что для сохранения ментального здоровья нужно читать и смотреть меньше новостей, много спать и сбалансировано питаться. Но не у всех получается следовать этим советам, а рекомендация «не нервничать» кому-то и вовсе кажется насмешкой. «Лента.ру» вместе с психологами и эндокринологами разобралась в причинах возникновения нервного срыва и в том, как предупредить его появление, чтобы не испортить жизнь себе и близким, а главное — не попасть в больницу.

Фото: Дарина Белоногова / Pexels Дарина Белоногова / Pexels

Что такое нервный срыв

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Специалисты расходятся во мнениях о точной формулировке понятия «нервный срыв». Если говорить простым языком, то нервный срыв — это термин, который люди употребляют в ситуациях, когда человек перестает справляться с эмоциональной нагрузкой и «ломается». Это острая фаза стресса, проявляющаяся в виде невротических и депрессивных расстройств.

Психолог, психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн обратила внимание, что понятие «нервный срыв» не зафиксировано в Международной статистической классификации болезней именно как болезнь. Однако если обратиться к врачам с жалобами на «нервный срыв», они помогут и назначат лечение.

Нервный срыв может проявляться по-разному. У кого-то возникает состояние ступора, эмоции пропадают, возникает ощущение, что все происходящее нереально, наступает упадок сил и все время хочется лежать. Другие впадают в возбуждение с криками, слезами, истериками, агрессией и желанием крушить все вокруг.

«В большинстве случаев организм человека успевает адекватно реагировать на последствия стресса, который уже давно стал привычным явлением. Но если нагрузка слишком велика, может наступить нервный срыв — состояние, с которым психика не справляется», — пояснил психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут. Нервный срыв, по его словам, является лишь эпизодом затяжного стресса.

Психолог калифорнийского университета Риверсайд Мэтью Чанг уверен, что люди не справляются с эмоциональным напряжением, потому что большинству из них нравится предсказуемость и рутина. Их устраивает, что один день похож на другой, так как это дает ощущение уверенности и стабильности. Но зачастую в череду спокойных будней врываются перемены и рушат устоявшийся порядок жизни, заставляют нервничать. Причем нервное потрясение могут вызвать любые яркие события — как положительные, так и отрицательные.

Нервный срыв может быть связан и с переутомлением, хронической усталостью, напряженным периодом на работе или в семейных отношениях, рассказала психолог Деменштейн. В некоторых случаях даже диета может стать спусковым механизмом для срыва, пояснила она.

Психологи, психиатры и психотерапевты должны выяснить, из-за какого длительного стресса случился нервный срыв или на фоне какого психического заболевания мог развиться сам стресс. Таких болезней может быть много: депрессия, посттравматическое расстройство и так далее.

Нервный срыв может произойти у любого человека, в том числе у тех, кто не страдает психическими заболеваниями, отметила в своих исследованиях доцент кафедры психиатрии и психолог Университета Цинциннати Мария Эспинола. Но, по ее словам, люди с психическими расстройствами переживают нервные срывы чаще.

Когнитивно-поведенческий психолог онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александра Титарева рассказала, что за нервным срывом могут скрываться:

Так что же такое нервный срыв? Сотрудники факультета психологии Государственного университета Уэйна в США дают ему следующее определение: нервный срыв — это состояние повышенного нервного напряжения, длящееся короткий промежуток времени. Ему присущи симптомы, схожие с симптомами тревожного расстройства и депрессии. Но эти заболевания, в отличие от нервного срыва, имеют длительный характер. Нервный срыв часто случается на фоне провоцирующего события — финансовой потери, ссоры в семье, потери близкого и других.

26 процентов американцев в ходе опроса признались, что хотя бы раз чувствовали себя на грани нервного срыва

Почему случается нервный срыв

Главные причины нервного срыва как части долгого стресса.

В ходе исследования, проведенного зарубежными социологами, стало известно, что самыми частыми причинами срыва называют проблемы в отношениях и воспитание ребенка в одиночку (у женщин)

Спровоцировать нервный срыв могут даже такие факторы, как нарушение сна и компульсивное переедание.

Сохранение режима сна — одно из условий поддержания физического и ментального здоровья. Хроническое недосыпание, а также кошмары, регулярные пробуждения среди ночи, нарушение циркадных ритмов также могут стать причиной нервного срыва, пояснил медицинский психолог, психоаналитик Олег Долгицкий. При этом одни могут бесконечно спать (но просыпаются не отдохнувшими), а другие, наоборот, спят мало, урывками, становятся чересчур бодрыми и активными. Обычно таких людей объединяет то, что они не могут получать удовольствие в своей жизни, добавил он.

Сочетание нескольких или всех перечисленных симптомов с отсутствием удовольствия и наличием психосоматической болезни может приводить к накалу эмоциональных состояний, к нервным срывам, которые говорят о том, что у человека уже закончились силы и ему пора на отдых.

Как понять, есть ли нервный срыв у меня

Невролог центра здоровья Verba Mayr Елена Сопова обратила внимание, что признаков нервного срыва может быть множество в зависимости от причины нервного напряжения и силы его проявления. Но главный из них — это отсутствие способности организма нормально функционировать. Итак, при нервном срыве могут проявляться следующие симптомы.

Психолог Гут добавил, что при нервном срыве у человека могут появиться мысли о смерти и желание причинить себе вред. Тело реагирует на стресс слабостью, мышечным перенапряжением (стиснутые зубы, «деревянная» спина).

Во время нервного срыва человек понимает, что теряет над собой контроль: не может сдержать слезы, выступающие без веского повода, становится раздражительным, замечает частую смену настроения и ухудшение концентрации, у него повышается уровень тревожности, добавила Деменштейн. В общем, организм всеми возможными способами подает сигналы о том, что ему необходима помощь.

Психиатр Дельвена Томас предупредила, что человек в период срыва может полностью изолироваться от общества. Со стороны может казаться, что больной не интересуется никем и ничем вокруг из-за скуки, но на деле таким образом он борется за свое психическое здоровье и, в общем-то, жизнь.

«В таком состоянии люди не могут быть рядом с другими из-за своей психической неустойчивости, — конкретизировала Томас. — Общим сигналом нервного срыва является уход из привычного окружения. Человек перестает общаться с семьей и друзьями и больше не считается полностью функциональным».

Научные сотрудники Университета Колумбии в США в ходе тестирования 102 человек установили, что у людей с сопутствующими психическими заболеваниями нервный срыв проявлялся по-разному.

Так, участники эксперимента с паническими атаками, усугубленными нервным срывом, часто ощущали удушье и страх смерти. Люди с нервным срывом и аффективным расстройством вели себя очень агрессивно и признавались в постоянном желании кричать. У тех, у кого нервный срыв стал результатом других сопутствующих заболеваний и тревожных расстройств, ярких симптомов было меньше.

Кстати, ученые из Великобритании выяснили, что на женщин и мужчин стресс влияет по-разному. Так, количество женщин, испытывающих стресс, связанный с работой, оказалось на 50 процентов больше, чем у мужчин того же возраста. Это происходит из-за того, что женщины много работают, строят карьеру, но в то же время за ними сохраняются обязанности следить за детьми и домом.

Чем нервный срыв отличается от панической атаки

Иногда нервный срыв можно спутать с панической атакой из-за некоторых схожих симптомов. Но паническая атака — это совершенно другое состояние, отмечают психологи. Постоянные панические атаки могут привести к тревожному расстройству.

Панической атаке, как и нервному срыву, присуще сильное чувство страха, ощущение того, что непременно должно произойти что-то плохое. Люди при панической атаке боятся потерять контроль над происходящим и даже умереть. При атаке, которая обычно накрывает внезапно, возникает повышенное потоотделение, тремор рук, учащенное сердцебиение. Могут наблюдаться проблемы с ЖКТ и головная боль.

Панические атаки короче, чем нервные срывы, и, когда они проходят, человек ощущает сильный стресс и усталость. Панические атаки очень пугают своей внезапностью и множеством физических симптомов, которых больше, чем при нервном срыве.

Большая разница между панической атакой и нервным срывом заключается в том, что при первой человек порой не может даже подняться с постели, настолько ему плохо, а при втором энергия может бить через край.

Гормоны щитовидной железы и нервный срыв

Эндокринолог Тодд Ниппольдт в статье «Заболевания щитовидной железы: могут ли они повлиять на настроение человека?» однозначно ответил на заданный в заглавии вопрос. «Да, заболевания щитовидной железы могут влиять на настроение, в первую очередь вызывая тревогу или депрессию. Как правило, чем тяжелее заболевание щитовидной железы, тем сильнее меняется настроение», — пояснил он.

Эндокринолог Екатерина Асташова рассказала «Ленте.ру», что при недостатке гормонов щитовидной железы — гипотиреозе — обменные процессы в организме замедляются, и нервная система угнетается. При гипотиреозе нарушается эмоциональное состояние: у людей отмечается подавленное, тоскливое настроение, приступы тревоги.

Избыток гормонов щитовидной железы встречается у двух процентов женщин и 0,2 процента мужчин, добавила эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева. Недостаток гормонов диагностируют у 4,6 процента женщин.

Табеева отметила, что у таких людей есть риск развития депрессии. Зачастую пациенты наблюдаются с этой болезнью, не зная, что имеют дефицит гормонов, который можно компенсировать с помощью таблеток.

После диагностики заболевания щитовидной железы, которое может протекать в том числе и с переходом из тиреотоксикоза в гипотиреоз, эндокринолог подберет лечение и план наблюдения. И через три-шесть недель эмоциональное состояние пациента придет в норму, резюмировала эндокринолог Асташова.

Последствия нервного срыва

Существует четкая связь между стрессом и ухудшением состояния здоровья. Люди, находящиеся в постоянном стрессе, чаще болеют как психически, так и физически, предупредил психолог Долгицкий.

Тело всегда реагирует на сильный стресс, заявил судебный психиатр Мэттью Чанг. «Мозг посылает сигнал нервной системе в начале стрессовой ситуации о выбросе гормонов стресса — адреналина, норадреналина и кортизола», — отметил он.

Этот каскад химических реакций побуждает тело перенаправлять приток крови к крупным мышцам и сердцу, что в свою очередь учащает дыхание, повышает пульс и кровяное давление и подготавливает тело к психологической и физической реакции. Скелетные мышцы также активируются, напрягаются, чтобы помочь защититься от возможных травм или подготовить тело к выходу из критической ситуации.

Если реакция «бей и беги», возникающая при стрессе, в том числе и нервном срыве, срабатывает слишком часто, это может привести к проблемам:

«Стресс, который продолжается в течение длительного времени, может быть опасным для жизни, — добавил Чанг. — Любой, кто испытывает хронический стресс, должен принять меры, чтобы снизить его уровень и позволить телу вернуться в нормальное состояние».

Как не допустить нервный срыв

Психолог Гут, сравнивший нервный срыв с падающей на землю бомбой, отметил, что, пока «бомба» не приземлилась, есть всего несколько секунд, чтобы ее «поймать» и предотвратить удар. Нужно научиться «подставлять сетку» и не давать снаряду разорваться. Это позволит не разрушить жизнь гневом, истериками и скандалами.

Для профилактики стрессов в общем и нервных срывов в частности, нужно соблюдать определенные правила, настаивает нутрициолог Дарья Ермилова. Главным, по ее словам, является соблюдение циркадных ритмов и гигиены сна. «Спать нужно ложиться строго до 23:00, а просыпаться около 7:00, — рассказала она. — Днем нужно проводить максимальное количество времени при дневном освещении, а в вечернее время использовать мягкий свет, избегая синего излучения от техники и гаджетов».

Питание, направленное на снижение воспалительных процессов, поможет поддержать нервную систему, добавила нутрициолог. Из рациона нужно убрать трансжиры, чрезмерное количество углеводов, сахара, молочных продуктов.

Адекватная физическая нагрузка повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень воспаления в организме, рассказала Ермилова. Это может быть простая ходьба, но не менее 10 тысяч шагов в день, аэробные нагрузки, бег. За физическую активность сойдет даже интенсивная уборка дома.

Большую роль в поддержании психического здоровья играет отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и запрещенных веществ.

Медитация, или дыхательные практики — это простой и приятный способ восстановить баланс парасимпатической и симпатической нервных систем, снизить воспаление в организме и уровень стресса

Психолог Титарева добавила, что профилактикой нервного срыва является снижение повседневного стресса. Для этого нужно отказаться от части нагрузки, контролировать режим работы и отдыха, следить за питанием, расслабляться, слушая пение птиц или наблюдая за аквариумными рыбками.

Также необходимо разобраться в причинах, которые привели к нервному срыву, чтобы избежать этого состояния в дальнейшем, отметил психолог Гут. В этом поможет ведение дневника, который станет ценным инструментом проживания и анализа ситуаций и событий.

Нервный срыв — это всегда острое состояние, требующее немедленных действий. Техники самопомощи помогут с ним справиться, но лучше начать заботиться о себе и своем психическом здоровье заранее и не допустить кризиса.

Как помочь себе при нервном срыве

Профилактика срыва — это лучшая помощь себе. Но если ее методы не сработали, то можно прибегнуть к действенным методам самопомощи.

В момент нервного срыва происходит огромный отток энергии. И первое, что нужно сделать, это затормозить отвечающую за стресс систему. Умывание холодной водой, мышечная релаксация и простые физические упражнения (приседания или отжимания) снимут острую фазу, отметил психолог Гут.

После этого нужно создать условия, в которых человек будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Добиться этого ощущения помогают еда и сон.

Как помочь другому человеку при нервном срыве

При нервном срыве нужно помочь человеку успокоиться и переключить его на какое-либо занятие или просто отвлечь беседой. Сделать это нужно здесь и сейчас, чтобы он в порыве нервного напряжения не навредил себе и окружающим.

«Важно понимать, что человек при нервном срыве деградирует в реакциях и поведении до уровня ребенка. Поэтому необходимы забота, деликатность и мягкая настойчивость», — рассказывал о срыве в своем канале психолог АртеАртем Толоконин.

Для того чтобы облегчить проявление нервного срыва у другого человека, он посоветовал предложить больному сесть или лечь. При этом нужно быть рядом с ним и дать своим спокойным поведением понять, что все хорошо.

При возможности человека в нервном перевозбуждении нужно обнять. Так, по мнению Толоконина, его внутренний ребенок успокоится, так как закроет потребность в тепле и близости.

Лечение нервного срыва

Нервные срывы часто влекут негативные последствия. Так, психосоматические нарушения могут стать причиной повышения давления, болей в желудке, головокружений. Также по цепочке может ухудшиться основное психическое заболевание, повлекшее нервный срыв. Иногда даже может быть затронута работа некоторых отделов головного мозга.

Постоянное нервное напряжение мешает сохранению отношений в семье, общению с коллегами и друзьями, что грозит проблемами дома и на работе, а также социальной изоляцией и в перспективе — ухудшением финансового положения.

«Не стоит забывать, что часто в нашей стране последствия нервного срыва принято «гасить» психоактивными веществами. Однако в долгосрочной перспективе такое «самолечение» приводит к усилению тревоги и подавленности, ночным кошмарам и даже суициду», — предостерегла Титарева.

За психологической поддержкой всегда нужно обращаться к специалисту. В беседе с психологом или психотерапевтом необходимо делать упор на причине, вызвавшей нервный срыв, но при этом не отвергать эмоции. Без выявления причины велик риск повторного срыва, даже после курса поддерживающей терапии

«Если вы начинаете чувствовать, что стресс становится слишком сильным, поговорите со своим терапевтом. Он может направить вас к психологу или психиатру. Терапевт также может назначить лечение физических симптомов», — рассказал врач Дэн Бреннан.

По его словам, правильное лечение нервного срыва зависит главным образом от его причины и индивидуальных особенностей пациента. Некоторые методы лечения включают:

Стрессы и психологические заболевания лечат и с помощью медикаментов. Если обратиться к врачу, он может назначить антидепрессанты или успокаивающие препараты, чтобы облегчить симптомы нервного срыва. Если стресс вызывает бессонницу, могут прописать снотворное, пояснил Бреннан. Нарушения сна могут усугубить стресс и тревогу, которые в свою очередь только усугубят бессонницу — образуется замкнутый круг. Снотворные могут помочь разорвать цикл бессонницы и уменьшить стресс.

Психотерапия поможет справиться с нервным срывом и снизить риск его повторения. Разговор с профессионалом поможет обдумать мысли и найти решения, которые уменьшат стресс и тревогу.

В очень тяжелых случаях может быть уместно даже стационарное лечение, но обычно это возникает тогда, когда нервный срыв может быть сопряжен с риском для жизни человека (суицидальная попытка), прокомментировал психолог Долгицкий. «Тогда в соответствии со ст. 29 закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" пациента госпитализируют, — пояснил психолог. — Это становится возможным в том случае, если человек несет непосредственную опасность для себя или окружающих во время нервного срыва».