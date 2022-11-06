Папа Римский высказался о русском народе

Папа Римский Франциск в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Королевства Бахрейн сообщил, что относится с большим уважением к русскому народу, который любит.

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которые люблю", - приводит его слова агентство ANSA .

Говоря о конфликте на Украине, понтифик отметил, что не верит в жестокость русского народа, потому что "русский народ - это великий народ". Франциск вместе с этим допускает, что ответственность лежит "на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".