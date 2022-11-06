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59 минут назад

Папа Римский назвал русский народ великим и признался в любви к нему

ТАССиещё 3

Папа Римский Франциск в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Королевства Бахрейн сообщил, что относится с большим уважением к русскому народу, который любит.

Папа Римский высказался о русском народе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которые люблю", - приводит его слова агентство ANSA.

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Говоря о конфликте на Украине, понтифик отметил, что не верит в жестокость русского народа, потому что "русский народ - это великий народ". Франциск вместе с этим допускает, что ответственность лежит "на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".

Общество,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,
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