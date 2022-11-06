Военный священник погиб в зоне СВО

Протоиерей Михаил Васильев, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, погиб во время спецоперации, рассказал в своем Telegram-канале епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом пишет РИА «Новости».

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«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев», - рассказал епископ.

Отец Михаил окормлял российских воинов порядка 20 лет. Он побывал в Чечне, Сирии, в последнее время находился в зоне СВО, сообщает канал Prichod.ru.

«Ему приходилось с риском для жизни посещать солдат на позициях, утешать, укреплять и наставлять военнослужащих в самых сложных боевых и жизненных ситуациях», - пояснили сотрудники канала.