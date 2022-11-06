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41 минуту назад

Военный священник погиб в зоне СВО

Илья Родин

Протоиерей Михаил Васильев, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, погиб во время спецоперации, рассказал в своем Telegram-канале епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом пишет РИА «Новости».

Военный священник погиб в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев», - рассказал епископ.

Отец Михаил окормлял российских воинов порядка 20 лет. Он побывал в Чечне, Сирии, в последнее время находился в зоне СВО, сообщает канал Prichod.ru.

«Ему приходилось с риском для жизни посещать солдат на позициях, утешать, укреплять и наставлять военнослужащих в самых сложных боевых и жизненных ситуациях», - пояснили сотрудники канала.

Отец Михаил получил ранение от разорвавшегося в 3 м от него снаряда HIMARS, уточняет RT в своем канале.

Общество,Михаил Васильев,РВСН,
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