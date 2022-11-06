Россиян возмутили очереди в H&M

Очередь в магазин H&M в одном из московских ТЦ возмутили россиян. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО».

Фото: Мослента Мослента

На кадрах видно, что желающих попасть на финальную распродажу шведского бренда оказалось много. Источник сообщил, что поток посетителей контролируют сотрудники магазина.

Поведение людей в очереди вызвало бурную реакцию в комментариях. «Позорище», «Народ совсем с ума сошел! Больше негде одежду купить, что ли?», «Я не понимаю, как можно тратить добровольно свое время на стояние в очереди за шмоткой», — написали фолловеры.

Кто-то сравнил очереди в H&M с очередями в первый российский «Макдоналдс» в 1990-е годы.

«Времена идут, в головах людей ничего не меняется», — заключил комментатор.