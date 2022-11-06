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17 минут назад

Патриарх Кирилл наградил главу Росгвардии знаком храмостроителя

ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Росгвардии генерала армии Виктора Золотова Патриаршим знаком храмостроителя. Церковную награду предстоятель Русской православной церкви вручил Золотову в воскресенье после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира - главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Патриарх Кирилл наградил главу Росгвардии знаком храмостроителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В указе предстоятеля РПЦ, который был оглашен после богослужения, говорится о том, что патриаршего знака Золотов удостоен "во внимание к трудам и помощи в строительстве Князь-Владимирского храма".

Патриарх Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения главного храма Росгвардии в Балашихе. Прямую трансляцию богослужения вел телеканал "Союз". В дар храму патриарх передал большую икону великомученика Димитрия Солунского.

Закладка Князь-Владимирского храма в микрорайоне Дзержинский состоялась в декабре 2016 года. Вместимость церкви составляет 500 человек.

Общество,Патриарх Кирилл,Виктор Золотов,Росгвардия,РПЦ,
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