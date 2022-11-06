Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что опасности текущего времени грозят России гибелью. Об этом он сообщил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии, передает РИА Новости.
«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал патриарх.
Он также добавил, что могущественные зарубежные силы ставят себе целью ослабить Украину, Белоруссию и Россию.