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34 минуты назад

Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

Газета.Ruиещё 4

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что опасности текущего времени грозят России гибелью. Об этом он сообщил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии, передает РИА Новости.

Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России
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«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал патриарх.

Он также добавил, что могущественные зарубежные силы ставят себе целью ослабить Украину, Белоруссию и Россию.

Общество,Патриарх Кирилл,Росгвардия,
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