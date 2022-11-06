В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Page Six: Елизавета II и Том Круз стали тайными друзьями перед ее смертью

Газета.Ruиещё 1

За несколько недель до своей смерти королева Елизавета II «очень сдружилась» с американским актером Томом Крузом. Об этом сообщает Page Six.

По информации источника издания, встреча Елизаветы II с Томом Крузом прошла летом в Виндзорском замке. Сообщается, что актер прибыл на празднование платинового юбилея королевы, но Елизавета II испытывала проблемы с передвижением и не смогла встретиться с ним.

«Королева была расстроена, что не встретилась с Томом на празднике, поэтому актера пригласили на специальную экскурсию по Виндзорскому замку. После этого они вдвоем пили чай. Королева была в восторге от встречи с ним, и они понравились друг другу настолько, что она пригласила его на обед. Ему даже разрешили прилететь на вертолете», — сказал источник.

Он добавил, что зародившаяся дружба должна была продолжиться обедом, но этого не произошло из-за внезапной смерти Елизаветы II.

В мае 2022 года Том Круз принял участие в конкурсе «Галопом по истории», который проходил в рамках Платинового юбилея Елизаветы II. В это же время в одном из интервью актер рассказал о своем восхищении королевой.

«Она просто женщина, которой я очень восхищаюсь. Я думаю, что она обладает огромным достоинством, и я восхищаюсь ее преданностью. То, чего она добилась, войдет в историю», — сказал он тогда.

Общество,Видео,Елизавета II,Том Круз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители