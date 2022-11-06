За несколько недель до своей смерти королева Елизавета II «очень сдружилась» с американским актером Томом Крузом. Об этом сообщает Page Six.
По информации источника издания, встреча Елизаветы II с Томом Крузом прошла летом в Виндзорском замке. Сообщается, что актер прибыл на празднование платинового юбилея королевы, но Елизавета II испытывала проблемы с передвижением и не смогла встретиться с ним.
«Королева была расстроена, что не встретилась с Томом на празднике, поэтому актера пригласили на специальную экскурсию по Виндзорскому замку. После этого они вдвоем пили чай. Королева была в восторге от встречи с ним, и они понравились друг другу настолько, что она пригласила его на обед. Ему даже разрешили прилететь на вертолете», — сказал источник.
Он добавил, что зародившаяся дружба должна была продолжиться обедом, но этого не произошло из-за внезапной смерти Елизаветы II.
В мае 2022 года Том Круз принял участие в конкурсе «Галопом по истории», который проходил в рамках Платинового юбилея Елизаветы II. В это же время в одном из интервью актер рассказал о своем восхищении королевой.
«Она просто женщина, которой я очень восхищаюсь. Я думаю, что она обладает огромным достоинством, и я восхищаюсь ее преданностью. То, чего она добилась, войдет в историю», — сказал он тогда.