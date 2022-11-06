«Королева была расстроена, что не встретилась с Томом на празднике, поэтому актера пригласили на специальную экскурсию по Виндзорскому замку. После этого они вдвоем пили чай. Королева была в восторге от встречи с ним, и они понравились друг другу настолько, что она пригласила его на обед. Ему даже разрешили прилететь на вертолете», — сказал источник.