Индийские врачи извлекли восемь эмбрионов из брюшной полости младенца

Врачи извлекли восемь эмбрионов из брюшной полости 21-дневной девочки. О редком случае сообщает The Sun.

Девочка родилась в частной больнице в Индии 10 октября 2022 года. После выписки родители заметили, что у нее сильно вздут живот. Медики провели компьютерную томографию новорожденной и обнаружили в ее брюшной полости восемь недоразвитых эмбрионов. Это редкое состояние, при котором один или несколько зародышей оказываются внутри тела младенца. Их называют паразитическими близнецами.

Девочку перевели в Детскую больницу при исследовательском центре Рани в городе Ранчи. Медики держали пациентку под наблюдением в течение 21 дня, после чего провели операцию по удалению эмбрионов, которая заняла примерно полтора часа. В настоящее время младенец восстанавливается после операции.

Подобные случаи встречаются реже, чем раз на миллион рождений. Благодаря достижениям в области УЗИ они обычно выявляются еще во время беременности. Однако иногда паразитический близнец может годами расти внутри человека. При этом не известны случаи, когда паразитический близнец завершил бы свое развитие и стал жизнеспособен.