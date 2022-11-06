Россияне рассказали, какие города хотели бы посетить в ближайший год

Жители России в ходе опроса рассказали, в какие города они хотели бы отправиться в течение ближайшего года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, самым востребованным у россиян направлением остаётся Санкт-Петербург: туда хотели бы отправиться в течение ближайшего года 19% опрошенных.

Согласно исследованию, на втором месте — города Золотого кольца: отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтают 9% опрошенных.

Кроме того, побывать в Казани хотели бы 8%, в Москве и Калининграде — по 7%, в Иркутске — 6%, говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Крым — самое желанное направление для каждого 20-го россиянина, столько же не прочь увидеть Горно-Алтайск и его окрестности.

Как сообщили аналитики, по 4% считают отличными местами для туризма Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа: Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск.

Посмотреть в течение ближайшего года Петрозаводск, Нижний Новгород и Краснодар хотели бы по 3% респондентов.

По 2% назвали Мурманск и Южно-Сахалинск, а 1% готов отправиться в путешествие по любым городам России.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.