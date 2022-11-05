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53 минуты назад

Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

75-летний специалист заявила, что не находится в больнице.

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что Тарасова попала в клинику. Из-за плохого самочувствия она пропустила съемки эпизода шоу «Ледниковый период».

В октябре Тарасова была госпитализирована. Она должна была войти в состав жюри «Ледникового периода», однако на съемках первого выпуска ее заменила тренер Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебробазилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

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