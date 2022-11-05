Ученики более 80 школ создадут книгу о городах России

"Мы [педагоги волгоградской школы "Поколение"] запустили проект, который называется "Всероссийская книга города". Подали заявки 111 городов: от Калининграда до Уссурийска и Владивостока. У нас есть представители Республики Крым и ЛНР. Сейчас в проекте активно участвуют 86 городов. Мы получили грант на печать книги от Росмолодежи. В этой книге будет собрано по три странички каждого города. Выпуск книги планируется в январе-феврале 2023 года", - сказала собеседница агентства, добавив, что в проекте участвуют как частные, так и государственные школы.