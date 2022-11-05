Дугин высказался о будущем Пугачевой и Галкина

Философ Александр Дугин высказался о дальнейшей судьбе певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевы и пародиста Максима Галкина (признан иностранным агентом в России).
Известно, что Пугачева и ее супруг покинули страну, раскритиковав действия российских властей на Украине, чем вызвали волну критики в свой адрес. Дугин считает, что у звездной пары все еще есть шансы вернуться на родину и заслужить прощение соотечественников, которых Примадонна назвала «рабами» и «холопами».
«Пугачева пусть разливает (суп. — Прим. ред.) — она как раз колоритная тетка. Галкин будет шутить, раздавая сухпайки», — заявил Дугин в шоу «Соловьев Live».
Философ отметил, что артисты могут быть полезны своей родине. Однако Галкин продолжает давать концерты в Европе, а Пугачева его поддерживать, поэтому говорить о возвращении оскандалившихся супругов пока не приходится.