Дугин высказался о будущем Пугачевой и Галкина

Философ Александр Дугин высказался о дальнейшей судьбе певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевы и пародиста Максима Галкина (признан иностранным агентом в России).

Фото: Global Look Press | Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com Global Look Press | Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Известно, что Пугачева и ее супруг покинули страну, раскритиковав действия российских властей на Украине, чем вызвали волну критики в свой адрес. Дугин считает, что у звездной пары все еще есть шансы вернуться на родину и заслужить прощение соотечественников, которых Примадонна назвала «рабами» и «холопами».

«Пугачева пусть разливает (суп. — Прим. ред.) — она как раз колоритная тетка. Галкин будет шутить, раздавая сухпайки», — заявил Дугин в шоу «Соловьев Live».