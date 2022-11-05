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36 минут назад

Александр Дугин рассказал, как Пугачева и Галкин могут заслужить прощение россиян

Слово и Дело

Философ Александр Дугин высказался о дальнейшей судьбе певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевы и пародиста Максима Галкина (признан иностранным агентом в России).

Дугин высказался о будущем Пугачевой и Галкина
Фото: Global Look Press | Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.comGlobal Look Press | Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Известно, что Пугачева и ее супруг покинули страну, раскритиковав действия российских властей на Украине, чем вызвали волну критики в свой адрес. Дугин считает, что у звездной пары все еще есть шансы вернуться на родину и заслужить прощение соотечественников, которых Примадонна назвала «рабами» и «холопами».

«Пугачева пусть разливает (суп. — Прим. ред.) — она как раз колоритная тетка. Галкин будет шутить, раздавая сухпайки», — заявил Дугин в шоу «Соловьев Live».

Философ отметил, что артисты могут быть полезны своей родине. Однако Галкин продолжает давать концерты в Европе, а Пугачева его поддерживать, поэтому говорить о возвращении оскандалившихся супругов пока не приходится.

Общество,Максим Галкин,Александр Дугин,
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