Мужчине без его согласия ампутировали ступню в больнице

Медсестре в штате Висконсин было предъявлено обвинение в ампутации обмороженной ступни умирающего человека без его разрешения. Иск гласит, что она планировала сохранить ее для выставки.
Мэри К. Браун якобы отрезала правую ступню жертвы без его согласия или разрешения врача 27 мая и сказала коллеге-медсестре, что намерена выставить ее на всеобщее обозрение с надписью "надевайте сапоги, дети", согласно уголовному делу.
Пострадавший был госпитализирован в марте с сильным обморожением обеих ног. К концу мая врачи были уверены, что он близок к смерти, а свидетели рассказали, что его ступня была некротической и держалась на остальной части ноги только за счет мертвой кожи и сухожилий.
Медсестра, присутствовавшая 27 мая, когда Браун якобы отрезала мужчине ногу, сообщила, что пациент крепко сжимал ее руку и стонал во время процедуры. После ампутации мужчина сказал другой медсестре, что он все чувствовал и испытывал мучительную боль.
Ожидается, что Браун предстанет перед судом 6 декабря, в случае признания ее виновной, ее ждет наказание в виде 40 лет лишения свободы.