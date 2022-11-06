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13 минут назад

Мужчине без его согласия ампутировали ступню в больнице

Ferra.ruиещё 2

Медсестре в штате Висконсин было предъявлено обвинение в ампутации обмороженной ступни умирающего человека без его разрешения. Иск гласит, что она планировала сохранить ее для выставки.

Мужчине без его согласия ампутировали ступню в больнице
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мэри К. Браун якобы отрезала правую ступню жертвы без его согласия или разрешения врача 27 мая и сказала коллеге-медсестре, что намерена выставить ее на всеобщее обозрение с надписью "надевайте сапоги, дети", согласно уголовному делу.

Пострадавший был госпитализирован в марте с сильным обморожением обеих ног. К концу мая врачи были уверены, что он близок к смерти, а свидетели рассказали, что его ступня была некротической и держалась на остальной части ноги только за счет мертвой кожи и сухожилий.

Медсестра, присутствовавшая 27 мая, когда Браун якобы отрезала мужчине ногу, сообщила, что пациент крепко сжимал ее руку и стонал во время процедуры. После ампутации мужчина сказал другой медсестре, что он все чувствовал и испытывал мучительную боль.

Ожидается, что Браун предстанет перед судом 6 декабря, в случае признания ее виновной, ее ждет наказание в виде 40 лет лишения свободы.

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