Мужчине без его согласия ампутировали ступню в больнице

Медсестре в штате Висконсин было предъявлено обвинение в ампутации обмороженной ступни умирающего человека без его разрешения. Иск гласит, что она планировала сохранить ее для выставки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Мэри К. Браун якобы отрезала правую ступню жертвы без его согласия или разрешения врача 27 мая и сказала коллеге-медсестре, что намерена выставить ее на всеобщее обозрение с надписью "надевайте сапоги, дети", согласно уголовному делу.

Пострадавший был госпитализирован в марте с сильным обморожением обеих ног. К концу мая врачи были уверены, что он близок к смерти, а свидетели рассказали, что его ступня была некротической и держалась на остальной части ноги только за счет мертвой кожи и сухожилий.

Медсестра, присутствовавшая 27 мая, когда Браун якобы отрезала мужчине ногу, сообщила, что пациент крепко сжимал ее руку и стонал во время процедуры. После ампутации мужчина сказал другой медсестре, что он все чувствовал и испытывал мучительную боль.