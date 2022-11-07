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1 час назад

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 15 ноября

Парламентская газетаиещё 2

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов страны. Режим временного ограничения продлевается до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, следует из сообщения, опубликованного на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничений полетов в эти 11 аэропортов был введен 24 февраля и неоднократно продлевался.

Остальные аэропорты страны работают штатно, уточнили в Росавиации.

Авиаперевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что на поддержку аэропортов центральных регионов страны выделят свыше 2 миллиардов рублей. В апреле на поддержку воздушных портов из резервного фонда кабмина было выделено более 1,5 миллиарда рублей и еще столько же — в конце мая. В августе на компенсации аэропортам направили почти 2,5 миллиарда рублей. Таким образом, общий объем поддержки превысит 7,5 миллиарда рублей, следует из сообщения кабмина. Власти рассчитывают, что финансирование позволит возобновить полеты, как только это станет возможным.

Общество,Росавиация,
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