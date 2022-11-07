Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов страны. Режим временного ограничения продлевается до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, следует из сообщения, опубликованного на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничены полеты в аэропорты Анапа , Белгород , Брянск , Воронеж, Геленджик , Краснодар , Курск , Липецк , Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста . Режим ограничений полетов в эти 11 аэропортов был введен 24 февраля и неоднократно продлевался.

Ранее сообщалось, что на поддержку аэропортов центральных регионов страны выделят свыше 2 миллиардов рублей. В апреле на поддержку воздушных портов из резервного фонда кабмина было выделено более 1,5 миллиарда рублей и еще столько же — в конце мая. В августе на компенсации аэропортам направили почти 2,5 миллиарда рублей. Таким образом, общий объем поддержки превысит 7,5 миллиарда рублей, следует из сообщения кабмина. Власти рассчитывают, что финансирование позволит возобновить полеты, как только это станет возможным.