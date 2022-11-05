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2 часа назад

Продюсер Иосиф Пригожин предложил сделать празднование Нового года в России более деликатным

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В России следует пересмотреть формат празднования Нового года, сделать этот праздник более семейным деликатным в этом году, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер Пригожин предложил праздновать Новый год по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин призвал подумать о разных поколениях, детях и семьях, где есть мобилизованные.

«Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», – цитирует Ura.ru Пригожина.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал опрос, предложив выбрать, в каком формате следует в этом году праздновать Новый год.

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Между тем, согласно данным сервиса SuperJob, большинство россиян поддержало отмену широкого празднования Нового года.

Общество,Иосиф Пригожин,Вячеслав Володин,Госдума,
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