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19 минут назад

Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата

Елена Прошина

Долгосрочные планы Европы по борьбе с изменением климата никак не изменятся на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата
Фото: ТАССТАСС

Агентство напоминает, что в 2021 году на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата около 50 стран условились начать поэтапный переход от угля к чистой энергии. В этом году конференция ООН по климату пройдет с 6 по 18 ноября.

Климатолог указал, что в прошлом году страны согласились принять меры по отказу от угля — они не прекращают его использование полностью, но постепенно снижают объем потребления.

«Там же дистанция была прописана от движения к углеродной нейтральности – это 30, 50 и больше лет», — пояснил Кокорин и добавил, что в случае смены тренда в какой-либо год упущенное легко можно наверстать.

Он считает, что энергетический кризис никак не отразится на долгосрочных планах стран по борьбе с изменением климата. Климатолог напомнил о механизме устойчивого развития Парижского соглашения, странам позволяется вести любые проекты в этом направлении, никаких ограничений нет.

Кроме того, Кокорин заявил, что на предстоящей конференции тема энергетического кризиса в Европе будет менее актуальна, чем продовольственный кризис в Африке.

Общество,Алексей Кокорин,ООН,
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