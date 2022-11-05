Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата

Долгосрочные планы Европы по борьбе с изменением климата никак не изменятся на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

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Агентство напоминает, что в 2021 году на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата около 50 стран условились начать поэтапный переход от угля к чистой энергии. В этом году конференция ООН по климату пройдет с 6 по 18 ноября.

Климатолог указал, что в прошлом году страны согласились принять меры по отказу от угля — они не прекращают его использование полностью, но постепенно снижают объем потребления.

«Там же дистанция была прописана от движения к углеродной нейтральности – это 30, 50 и больше лет», — пояснил Кокорин и добавил, что в случае смены тренда в какой-либо год упущенное легко можно наверстать.

Он считает, что энергетический кризис никак не отразится на долгосрочных планах стран по борьбе с изменением климата. Климатолог напомнил о механизме устойчивого развития Парижского соглашения, странам позволяется вести любые проекты в этом направлении, никаких ограничений нет.