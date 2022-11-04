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50 минут назад

Очередные 15 семей из Мариуполя получили новые квартиры

ТАССиещё 1

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в пятницу о вручении ключей от новых квартир 15 семьям из Мариуполя.

Очередные 15 семей из Мариуполя получили новые квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня очередные 15 семей из Мариуполя, жилье которых было разрушено, получили ключи от квартир в домах в Приморском районе", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным врио главы ДНР, новый микрорайон был построен за считанные месяцы. Всего в этом районе планируется возвести 10 домов на 833 квартиры, а до конца года в эксплуатацию сдадут 750 квартир.

Общество,Денис Пушилин,
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