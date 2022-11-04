Россиянина не пустили в гости к бабушке в Эстонии

Эстония отказала россиянину в выдаче шенгенской визы для поездки к бабушке. Власти посчитали, что мужчина создает «угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности» Европейского Союза. Ответ с такой формулировкой родственник гражданки Эстонии получил после подачи документов в визовый центр в Москве, сообщает телеграм-канал «Эмигрицепс».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Теперь потенциально опасный для ЕС россиянин вряд ли сможет получить шенген других государств, например Германии: подобные сведения заносят в систему SIS. При обращениях за разрешением на въезд европейские страны проверяют информацию о заявителе в этом реестре.

В августе Эстония ограничила выдачу гражданам РФ всех типов виз для любых поездок. Однако, по информации на официальном сайте посольства в Москве, россияне могут обращаться за разрешением на въезд, если собираются в гости к родственнику по прямой нисходящей или восходящей линии – жителю Эстонии. Ограничения не распространяются и на тех, кто едет к супругу или второму родителю несовершеннолетнего ребенка либо по гуманитарным причинам. Но обращение за визой не гарантирует ее выдачу, и случай с неудавшейся поездкой к бабушке – наглядный пример.