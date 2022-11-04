Россиянка из Челябинска завезла в страну 15 тыс мигрантов

Предпринимательница из Челябинска неофициально оформляла регистрацию мигрантам. Об этом сообщает портал URA.RU. Женщина оказала помощь 15 тысячам человек. Незаконную деятельность она проводила через свою компанию «Академия бизнеса».
Жительница Челябинска не только оформляла регистрацию мигрантам, но и принимала у них экзамен по русскому языку. В дальнейшем они могли устраиваться на работу и претендовать на получение вида на жительство.
«За организацию незаконной миграции (ч.2 ст. 210 УК РФ и п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) советский райсуд Челябинска приговорил 45-летнюю предпринимательницу к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Она полностью признала свою вину, в ее пользу сработало и то, что ранее она не была судима и помогала следствию», — рассказал источник URA.RU.