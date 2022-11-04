Россиянка из Челябинска завезла в страну 15 тыс мигрантов

Предпринимательница из Челябинска неофициально оформляла регистрацию мигрантам. Об этом сообщает портал URA.RU. Женщина оказала помощь 15 тысячам человек. Незаконную деятельность она проводила через свою компанию «Академия бизнеса».

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Жительница Челябинска не только оформляла регистрацию мигрантам, но и принимала у них экзамен по русскому языку. В дальнейшем они могли устраиваться на работу и претендовать на получение вида на жительство.