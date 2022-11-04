Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили во Владивосток

"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены во Владивосток", - говорится в сообщении.