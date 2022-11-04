В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили во Владивосток

ТАСС

Тела двух граждан России, погибших в давке в центре Сеула 29 октября, отправили из Южной Кореи паромом во Владивосток. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Республике Корея в своем Telegram-канале.

Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили во Владивосток
Фото: 

"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены во Владивосток", - говорится в сообщении.

Российские дипломаты проводили родственников россиянок, оказав им помощь в прохождении формальных процедур.

Всего в давке в Сеуле погибли 156 человек, включая четырех граждан России.

"Останки еще двух россиянок будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом", - добавили в посольстве.

29 октября в центре Сеула в районе Итхэвон произошла давка. В стране объявили траур до 5 ноября включительно, на территории российского посольства приспустили флаг.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители