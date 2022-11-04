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45 минут назад

Цены упали на четверть: как идут поставки лекарств в города Запорожья

ТК «Звезда»

В Запорожской области открыто 228 аптечных пунктов, в которых доступны все жизненно важные препараты. Несколько месяцев назад из-за нарушения логистики в регионе появился дефицит некоторых лекарств, но после вхождения территории в состав России ситуация приходит в норму.

Цены упали на четверть: как идут поставки лекарств в города Запорожья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В области запустили процесс нормализации ценовой политики и оптимизацию снабжения товаров на аптечный рынок.

«Первоочередная задача, которая была поставлена, расширение аптечной сети, она была достигнута. У нас открыто 228 аптечных пунктов и из них 86 — это государственные предприятия... Номенклатура достигает трех тысяч наименований и все жизненно важные необходимые препараты есть», — рассказал директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кусковой.

Государственные аптечные предприятия имеют пять постоянных поставщиков, в связи с этим ожидается снижение цен на препараты. По сравнению с июлем стоимость некоторых позиций упала на 25 процентов.

По горячей линии от жителей Запорожской области поступают просьбы увеличить количество детских молочных смесей и детского питания. Цены на них сейчас находятся на уровне соседних регионов.

Ранее «Звезда» рассказала, как в Запорожской области идет газификация. Из-за боевых действий подача газа прервалась, но теперь в дома Бердянска, Мелитополя и других населенных пунктов вновь приходит тепло.

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