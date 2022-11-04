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37 минут назад

У выбросившего в море дельфинов директора дельфинария изъяли морских котиков

Lenta.ruиещё 6

Семь северных морских котиков изъяли у директора севастопольского дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, выбросившего в море четырех дельфинов, которые больше десяти лет проживали в неволе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

У выбросившего в море дельфинов владельца дельфинария забрали морских котиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — рассказал Развожаев.

Он пояснил, что сейчас животных перевозят на базу Коктебельского дельфинария в специально оборудованных машинах. Там им будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. По словам главы города, это было обязательным условием передачи котиков.

Губернатор добавил, что поиски оставшихся в море дельфинов продолжатся завтра.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в море на пляже в районе парка Победы. Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов в море выпустил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут. Операция по спасению животных приостановлена и продолжится 4 ноября.

Общество,Михаил Развожаев,
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