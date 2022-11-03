Соловьев: русские - самый оболганный народ в мире

«Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе», – подчеркнул он.