Раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона

«Во время тренинга их мажут гелем, который передал нам ученый, врач-дерматолог Сергей Гольцов. Средство оказывает регенерирующее действие. Раны обволакиваются тонкой пленкой, на некоторое время она защищает от загрязнений и заражений», — расска

Сделать повязки на лапы медведю невозможно: во-первых, это очень опасно, а во-вторых, долго они на нем не продержатся — Диксон их просто разорвет, объяснила гендиректор зоопарка. «Но мы не опускаем руки, будем и дальше искать эффективные варианты прикрытия ран», — заявила она.