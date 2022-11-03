В трех регионах России резко выросли продажи алкоголя

Ингушетия, Хакассия и Дагестан стали лидерами по реализации спиртных напитков среди российских регионов — продажи алкоголя в этих субъектах резко выросли с начала года. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишет News.ru.

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Так, с января по сентябрь 2022 года в Ингушетии продали на 33,6 процента больше алкоголя, чем за аналогичный период прошлого года. В Дагестане зафиксировали 13-процентный рост продаж алкоголя, а в Хакассии этот показатель составил 11,9 процента.

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Четвертое место досталось Кабардино-Балкарской Республике — там алкоголь покупали на 10,1 процента чаще, чем год назад. Замыкает пятерку Республика Алтай, где покупка спиртного показала рост в 9,5 процента.

Далее по убыванию в процентах роста продаж расположились Оренбургская область (9 процентов), Северная Осетия (8,4 процента), Карачаево-Черкессия (8,3 процента) и Адыгея (7,2 процента).

Среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) чаще всего стали покупать алкоголь в Белгородской (7,1 процента) и Курской (6,5 процента) областях, подверженных обстрелам со стороны украинских войск. Вместе с этим, в Брянской области, которая также подверглась атакам, потребление спиртного нарастили на 3,8 процента.

В Москве и Подмосковье рост продаж алкоголя составил 4,4 и 4,6 процента соответственно. В Петербурге алкоголь покупали на 5,4 процента чаще, чем в прошлом году, а в Ленинградской области — на 5,8 процента. В Тамбовской области продали на 4,8 процента больше спиртного, а в Тульской области этот показатель составил 3,9 процента.

«Рост в ЦФО и в целом в России объясняется двумя факторами. Первый — средний класс, который раньше огромные объемы алкоголя выпивал на отдыхе в формате all-inclusive, после пандемии вновь заперт в России и теперь больше пьет здесь. Второй фактор — начало специальной военной операции и последовавшие за этим психологический и социально-экономический кризисы», — предположил директор ЦИФРРА ВадиВадим Дробиз.

В кавказских республиках, по его мнению, рост продаж может быть обусловлен покупками туристов.