В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
21 минуту назад

Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды

Lenta.ru

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1», депутат Госдумы Евгений Попов назвал избыточным предложение создать в России министерство информации и пропаганды. Идею открытия такого ведомства он оценил в разговоре с «Газетой.Ru».

Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попов указал на то, что информационное поле в России регулируется законом о СМИ и рядом других подзаконных актов. «Они вполне себе защищают и население, и само инфополе от вмешательства и распространения недостоверной, а также вредной информации. За это предусмотрено наказание, предусмотрена ответственность. Закон жесткий и за время спецоперации был еще более ужесточен за фейки. Поэтому создание новой бюрократической структуры считаю избыточным», — сказал он.

Ранее в четверг, 3 ноября, депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с предложением создать в России министерства информации и пропаганды.

«Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды», — сказал парламентарий.

Ранее Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ проверить данные об участии нескольких российских СМИ в антироссийской пропагандисткой кампании. Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, издания были упомянуты в опубликованном в США расследовании, касающемся более 150 организаций.

Общество,Василий Пискарев,Евгений Попов,Генпрокуратура РФ,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители