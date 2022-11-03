Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды

Попов указал на то, что информационное поле в России регулируется законом о СМИ и рядом других подзаконных актов. «Они вполне себе защищают и население, и само инфополе от вмешательства и распространения недостоверной, а также вредной информации. За это предусмотрено наказание, предусмотрена ответственность. Закон жесткий и за время спецоперации был еще более ужесточен за фейки. Поэтому создание новой бюрократической структуры считаю избыточным», — сказал он.