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34 минуты назад

Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из колонии

Слово и Дело

Скандально известный блогер Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из тюрьмы. Он заявил, что пранков больше не будет.

Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из колонии
Фото: ТАССТАСС

Эдвард Бил не собирается снимать пранки, однако полностью прекращать блогерскую деятельность не планирует. Возможно, бывший пранкер станет ведущим шоу или будет принимать участие в боях. Комментарий блогера опубликовал Telegram-канал «112».

Также блогер отметил, что во время тюремного заключения старался сохранить свое здоровье. Бил намеренно избегал конфликтных ситуаций.

Блогер оказался в колонии 21 марта 2022 года. Его признали виновником ДТП, в котором получила серьезные травмы женщина. Пострадавшая до сих пор передвигается наинвалидной коляске.

Общество,Эдвард Бил,
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