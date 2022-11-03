Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из колонии

Скандально известный блогер Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из тюрьмы. Он заявил, что пранков больше не будет.
Эдвард Бил не собирается снимать пранки, однако полностью прекращать блогерскую деятельность не планирует. Возможно, бывший пранкер станет ведущим шоу или будет принимать участие в боях. Комментарий блогера опубликовал Telegram-канал «112».
Также блогер отметил, что во время тюремного заключения старался сохранить свое здоровье. Бил намеренно избегал конфликтных ситуаций.
Блогер оказался в колонии 21 марта 2022 года. Его признали виновником ДТП, в котором получила серьезные травмы женщина. Пострадавшая до сих пор передвигается наинвалидной коляске.