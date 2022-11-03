Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из колонии

Скандально известный блогер Эдвард Бил дал первые комментарии после выхода из тюрьмы. Он заявил, что пранков больше не будет.

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Эдвард Бил не собирается снимать пранки, однако полностью прекращать блогерскую деятельность не планирует. Возможно, бывший пранкер станет ведущим шоу или будет принимать участие в боях. Комментарий блогера опубликовал Telegram-канал «112».

Также блогер отметил, что во время тюремного заключения старался сохранить свое здоровье. Бил намеренно избегал конфликтных ситуаций.