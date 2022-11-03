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57 минут назад

Приставы ограничили Караулова в выезде из России из-за неуплаты судебного штрафа

ТАСС

Московские приставы временно ограничили выезд из России журналисту Андрею Караулову, который не оплатил 20 тыс. рублей судебного штрафа за неисполнение решения суда. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, журналист успел покинуть территорию РФ после того, как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете.

Приставы ограничили Караулова в выезде из России
Фото: ТАССТАСС

"В связи с постановлением отдела судебных приставов по Центральному административному округу ГУ ФССП по Москве от 10 октября 2022 года Караулов Андрей Викторович из-за неисполнения судебного решения был временно ограничен в выезде из РФ из-за долга в размере 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в конце сентября этого года Караулов был вызван в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, "однако уже в начале октября журналист покинул территорию РФ".

Общество,Андрей Караулов,ФССП России,
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