Приставы ограничили Караулова в выезде из России

Московские приставы временно ограничили выезд из России журналисту Андрею Караулову , который не оплатил 20 тыс. рублей судебного штрафа за неисполнение решения суда. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, журналист успел покинуть территорию РФ после того, как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете.

"В связи с постановлением отдела судебных приставов по Центральному административному округу ГУ ФССП по Москве от 10 октября 2022 года Караулов Андрей Викторович из-за неисполнения судебного решения был временно ограничен в выезде из РФ из-за долга в размере 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в конце сентября этого года Караулов был вызван в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, "однако уже в начале октября журналист покинул территорию РФ".