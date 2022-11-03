Кошки оказались потенциальными помощниками при расследовании уголовных дел

У кошек открыли неожиданное свойство, которое можно использовать для раскрытия преступлений. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

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Судмедэксперты из Университета Флиндерса в Австралии исследовали кошачью шерсть и обнаружили, что она долгое время сохраняет ДНК людей, находившихся рядом. Таким образом, кот может «выдать» человека, присутствовавшего на месте преступления, даже если у того есть алиби.

В эксперименте по выявлению генетических следов людей в кошачьей шерсти участвовали 20 хвостатых «свидетелей», живших в 15 разных домах. У животных брали мазки с правой стороны тела и изучали найденные на них образцы ДНК. В 80% случаев они совпадали с ДНК владельцев.