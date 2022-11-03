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48 минут назад

В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов

News.ru

Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на 3 ноября приостановлена, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале. Он отметил, что мониторинг с берега продолжается. Найти животных пока не удалось. По словам Развожаева, дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено.

В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось. С 7 утра наши специалисты обследовали бухты города. Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час, — написал он.

Губернатор города уточнил, что операция по поиску и спасению дельфинов проходит при помощи специалистов из Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и специалистов дельфинария из Коктебеля. Контролируют работу представители территориального отделения Росприроднадзора. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения дельфинов отправлять ему координаты для последующей проверки.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария «Флиппер» в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он объяснил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».

Общество,Михаил Развожаев,Росприроднадзор,
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