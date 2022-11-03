Подсчитана стоимость новогодних каникул для россиян на популярных курортах

Самое выгодное с точки зрения стоимости направление для отдыха в январе 2023 года - Турция. Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на туристические фирмы.

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Россияне по большей части рассматривают варианты, где не нужна шенгенская виза. Так, за билет в Турцию россияне отдадут 50 тыс. рублей с человека (прямой перелет). За полный пакет придется заплатить 116 тыс. рублей.

Рейс с пересадкой в Египет обойдется в 52 тыс., а прямой перелет — в 76 тыс. рублей. Цена путевки стартует от 65 тыс. рублей на одного человека.

Быстрый перелет на Шри-Ланку стоит 357 тыс. рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что спрос на путешествия восстановился после временного падения динамики в конце сентября. По словам экспертов, стоимость поездок на Новый год в сравнении октябрем и сентябрем значительно не скорректировалась, однако рост цен ожидается после 10 ноября.