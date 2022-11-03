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52 минуты назад

Журналист Андрей Караулов рассказал об отъезде из России

Алиса Селезнёва

Журналист Андрей Караулов, в доме которого проходят обыски, рассказал, что находится в ОАЭ и готовится к операции на сердце. Его слова приводит Mash.

Журналист Андрей Караулов рассказал об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Караулов заявил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете. Он подчеркнул, что люди с автоматами «попытались «болгаркой» вырезать ворота», и назвал происходящее продолжением «пьесы «Ксения Собчак»».

По словам журналиста, сам он сейчас за границей и готовится к операции на сердце, а на место обыска приехал его адвокат.

«Я уехал в Дубай на месяц. Ну, пока мне приказали похудеть: сердце может операции не выдержать. Я уже похудел на 3 кг — надо ещё 10 сбросить. Потом будут решать, что со мной делать», - пояснил Андрей Караулов.

Ранее стало известно, что коммерческий директор журналистки и блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак, по сообщениям СМИ, покинула Россию, выехав из страны через Литву.

Общество,Кирилл Суханов,Андрей Караулов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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