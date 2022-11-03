Двух из четырех выброшенных в море в Крыму дрессированных дельфинов обнаружили

Два из четырех выброшенных в море дрессированных дельфинов сейчас у берега в Севастополе. Об этом заявляется в Telegram-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По словам руководителя ведомства, все еще продолжаются поиски двух дельфинов.
"Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", - добавила Радионова.
Как уточнила Радионова, специалисты Росприроднадзора погрузят животных на спецтранспорт и отправят в Коктебель.
"Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные - это облегчит поиск среди их морских собратьев", - обратила внимание Радионова.
Ранее полиция Севастополя начала разбирательство с "выброшенными в море" дельфинами. На место прибыла следственно-оперативная группа. Они осматривают место происшествия, устанавливаются очевидцы.