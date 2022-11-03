В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
30 минут назад

Двух из четырех дрессированных дельфинов, выброшенных в море в Крыму, обнаружили

Два из четырех выброшенных в море дрессированных дельфинов сейчас у берега в Севастополе. Об этом заявляется в Telegram-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По словам руководителя ведомства, все еще продолжаются поиски двух дельфинов.

Двух из четырех выброшенных в море в Крыму дрессированных дельфинов обнаружили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", - добавила Радионова.

Как уточнила Радионова, специалисты Росприроднадзора погрузят животных на спецтранспорт и отправят в Коктебель.

"Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные - это облегчит поиск среди их морских собратьев", - обратила внимание Радионова.

Ранее полиция Севастополя начала разбирательство с "выброшенными в море" дельфинами. На место прибыла следственно-оперативная группа. Они осматривают место происшествия, устанавливаются очевидцы.

Общество,Росприроднадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители