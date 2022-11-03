Двух из четырех выброшенных в море в Крыму дрессированных дельфинов обнаружили

Два из четырех выброшенных в море дрессированных дельфинов сейчас у берега в Севастополе. Об этом заявляется в Telegram-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По словам руководителя ведомства, все еще продолжаются поиски двух дельфинов.