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25 минут назад

Артемий Лебедев раскрыл «мерзость» YouTube

Lenta.ru

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскрыл детали о заморозке видеохостингом YouTube его канала и оценил правила площадки, касающиеся жалоб на авторские права. Рассказ прозвучал в обзоре новостей, доступном на YouTube.

Артемий Лебедев раскрыл «мерзость» YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лебедев напомнил, что, согласно правилам YouTube, в случае если канал получает три страйка, то через неделю его блокируют. Он сообщил, что одну из жалоб отправил композитор, видео с музыкой которого использовалось в материалах Лебедева. Два других страйка поступили от знакомого блогеру украинского оператора, который по его заказу создавал ролики.

«У меня есть предположения считать, что эта атака была скоординирована», — счел он.

По словам дизайнера, в ходе заморозки он не мог публиковать и редактировать видео на канале и находится в «подвешенном состоянии». При этом оперативно решить проблему обращением в суд или через юристов не представлялось возможным, заверил он.

«В этом мерзость всех корпораций. С одной стороны, они дают тебе доступ, аудиторию, приносят тебе деньги и всячески помогают с твоим контентом, с другой стороны, они могут совершенно произвольно, просто так вот по щелчку взять и половину жизни тебе зачеркнуть», — возмутился Лебедев.

Помимо того, блогер назвал правила платформы мудацкими. Он выразил надежду на то, что в будущем в законодательстве всех стран мира будут прописаны нормы, запрещающие корпорациям «настолько произвольно распоряжаться судьбами людей».

На момент выхода материала Лебедев снова публикует видео на основном канале.

О том, что его YouTube-аккаунт подвергся ограничениям из-за жалоб пользователей, блогер рассказал в середине октября.

«Люди, которые создавали контент по моему заказу и за мой счет, решили, что раз они с Украины, то они могут кидануть страйк», — раскрыл Лебедев.

Он сообщил, что в связи с заморозкой выкладывает ролики на запасном канале на YouTube.

Общество,Артемий Лебедев,
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