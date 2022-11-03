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1 час назад

Россиянам объяснили новые правила оформления загранпаспортов с 2023 года

Lenta.ruиещё 1

У россиян до конца 2022 года есть возможность оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1,5 тысячи рублей. С 1 января 2023 года временная акция перестанет действовать и заявителям придется платить полную сумму. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт объяснил, что сейчас при подаче документов на загранпаспорт онлайн с учетом скидки госпошлина составляет 3,5 тысячи рублей, а не пять тысяч, как при физическом присутствии в паспортно-визовых подразделениях.

«Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн оформлением до Нового года, — отметил юрист. — Так можно сэкономить».

В России возобновили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

Кроме того, Соловьев уточнил новые правила уплаты госполшины, согласно которым за оформление нового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность больше не нужно платить. Также от уплаты сбора освобождены граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Ранее в ноябре россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации. Так, по словам заместителя главы МИД Евгения Иванова, Иванов порядок выдачи документа, а также основания для отказа регулируются федеральным законом и во время мобилизации не меняется.
Общество,Видео,Иван Соловьев,Евгений Иванов,
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