Раскрыт процент верящих в порчу и колдовство россиян

Четверть жителей страны верит в порчу и колдовство. Статистику об отношении россиян к мистике раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В 2015 году доля верящих в колдовство составила 48 процентов. В 2022 году респонденты чаще стали говорить, что сомневаются в подобном (8 против 24 процентов). Более половины россиян в последнем опросе сообщили, что не верят в порчу.

ВЦИОМ составил портрет усредненного россиянина, верящего во сверхъестественное. Это женщина старше 45 лет, имеющая среднее специальное образование, живущая в небольшом населенном пункте, активно смотрящая телевизор.

Чаще не верят в колдовство и порчи мужчины, молодежь 18-34 лет, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Кавказского федерального округа и активные пользователи интернета. О скептическом отношении к мистике также заявили те, кто не пользуется ни интернетом, ни телевидением, и те, кто характеризует свое материальное положение как плохое.