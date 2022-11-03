В вузах РФ появится новая дисциплина

В российских вузах может появиться новый предмет — основы российской государственности. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России (АП).

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«Обсуждается введение курса „Основы российской государственности“ в вузах», — сказал источник.

Его слова передают «Ведомости». По словам другого источника, одной из составляющих преобразований в высшем образовании «должно стать появление патриотической дисциплины в вузах».

Источник «Ведомостей» отметил, что раньше это касалось школьников. По его словам, теперь особый подход «начали искать к студентам».