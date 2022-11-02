Минпросвещения призвало проверять школьные учебники на пропаганду ЛГБТ

Минпросвещения России призвало проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ. Об этом сказано в приказе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Минпросвещения призывает разрешать только те учебники, которые соответствуют определённым критериями.

«Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи», – сказано в тексте документа.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули необходимость учитывать при проверке направленность учебника на формирование гражданской идентичности, а также правильное отображение государственной границы и территории России.