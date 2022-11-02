Семья арендовала гроб для вечеринки и получила его вместе с останками

Семья из американского города Балтимор, штат Мэриленд, решила арендовать гроб для вечеринки по случаю Хэллоуина, и получила заказ вместе с человеческими останками. Об этом сообщает Daily Star.

Брук Возняк была в ужасе, когда обнаружила в арендованном ею белом стальном гробу прах и вещи, по всей видимости, принадлежавшие умершему. Как правило, подобные гробы используются для церемоний прощания. Тело помещают в гроб в деревянном ящике, а затем вынимают ящик для погребения. Но в доставленном Вознякам гробу лежал конверт, в котором содержался, предположительно, прах женщины, а также ее фотография, свидетельство о смерти, номер социального страхования и браслет из больницы.

Возняк опубликовала в TikTok видео в надежде найти семью умершей. Вскоре сообщение увидела внучка покойной и сообщила об этом своей матери Сабрине Джонс. Та подтвердила, что личные вещи принадлежали ее матери Эдит Крюс Мерджеди, которая была пастором и умерла в январе от коронавируса. Из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений семья не смогла проводить Мерджери в последний путь подобающим образом.

Возняк вернула вещи дочери умершей.

«Это не облегчает боль от ее ухода. Она была моим лучшим другом. Я очень любила свою мать. Я ее единственная дочь. Это я отвезла ее в больницу и оставила там», — сказала Джонс.

После этого Джонс встретилась с владелицей похоронного бюро которое сдало гроб в аренду и кремировало Мерджеди. Руководство бюро пообещало ей провести расследование инцидента. Возняк рассказала, что обнаружила в гробу информацию и о другом умершем.