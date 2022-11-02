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11 минут назад

Как будут следить за вышедшим на свободу каннибалом из Перми

Вечерняя Москва

Жители Закамского района Перми собирают подписи для того, чтобы переселить вышедшего на свободу каннибала подальше от жилых районов. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

Как будут следить за вышедшим на свободу каннибалом из Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собственники квартир пятиэтажного дома, в котором раньше жил и будет снова жить вернувшийся из колонии убийца и каннибал Михаил Малышев, ходят не просто с какой-то петицией. Жители дома собираются добиться переселения уголовника через суд.

Сотрудники полиции попытались успокоить граждан, сообщив, что за Малышевым будут следить так же, как и за прочими освободившимися из мест лишения свободы преступниками. Так, каннибалу запрещено покидать город без предупреждения, покупать или пить спиртное, а также он должен будет регулярно отмечаться в отделении полиции, сообщает НТВ.

56-летний Михаил Малышев вышел на свободу 28 октября спустя 23 года заключения. Его осудили в 2002 году за убийство двоих человек и последующее совершение акта каннибализма.

Общество,Михаил Малышев,
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