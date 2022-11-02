Как будут следить за вышедшим на свободу каннибалом из Перми

Жители Закамского района Перми собирают подписи для того, чтобы переселить вышедшего на свободу каннибала подальше от жилых районов. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собственники квартир пятиэтажного дома, в котором раньше жил и будет снова жить вернувшийся из колонии убийца и каннибал Михаил Малышев, ходят не просто с какой-то петицией. Жители дома собираются добиться переселения уголовника через суд.

Сотрудники полиции попытались успокоить граждан, сообщив, что за Малышевым будут следить так же, как и за прочими освободившимися из мест лишения свободы преступниками. Так, каннибалу запрещено покидать город без предупреждения, покупать или пить спиртное, а также он должен будет регулярно отмечаться в отделении полиции, сообщает НТВ.