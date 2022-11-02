Юрист заявил о возможных последствиях лишения Галкина гражданства

«И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет, это тоже вариант», — сказал Капштык, имея в виду, что Галкин подобные высказывания допускал.