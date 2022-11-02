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21 минуту назад

Юрист заявил о возможных последствиях лишения Галкина гражданства

Газета.Ru

Юрист Юрий Капштык в беседе с изданием «Слово и дело» заявил, что для лишения шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) нет оснований. Кроме того, он рассказал о возможных последствиях такого решения, которое в социальных сетях предлагают властям принять некоторые россияне.

Юрист заявил о возможных последствиях лишения Галкина гражданства
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Капштык указал на то, что за публичные высказывания в адрес и правительства государства, и действий правительства, в частности, в отношении спецоперации, человека можно привлечь за противоправительственную пропаганду.

«И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет, это тоже вариант», — сказал Капштык, имея в виду, что Галкин подобные высказывания допускал.

Он добавил, что в случае лишения российского гражданства Галкин приобретет статус политического беженца.

«Это даст шанс западной прессе раздуть полноценный скандал, что у нас зажимается свобода слова, унижается человеческое достоинство и так далее. А зачем?» — заключил он, предложив разбираться с гражданами России внутри страны.

Ранее друзья Пугачевой и Галкина рассказали об израильском гражданстве детей пары.

Общество,Максим Галкин,
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