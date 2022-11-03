Юристы рассказали об особенностях работы в праздничные дни

«Повезёт и тем, кто находится в это время в ежегодном оплачиваемом отпуске: по общему правилу, если на отпуск выпадет праздничный день, то он на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового кодекса. Для того чтобы все остальные могли спокойно отдохнуть, довольно большое количество наших сограждан будут работать в праздник. На работу выйдут сотрудники полиции и скорой помощи, пожарные и работники аварийных служб, военнослужащие и те, кто работает посменно и в режиме 24/7, — предприятия обслуживания, непрерывного цикла», — добавил он.